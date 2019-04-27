Rus diplomat açıkladı: Rusların Osmanlıya ilgisi artıyor

Erkhov, Anadolu'da Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı bölgeleri kapsayan hac güzergahlarının Ruslar için çok önemli olduğunu ve bu bölgelerde yapılacak iyileştirmelerinin Rus turist sayısını artırabileceğini söyledi.

Erkhov, AA’nın “Turizmde yaz sezonu yaklaşıyor. Rusya için Türkiye her zaman önemli bir tatil noktası. 2019 Rusya'da "Türkiye Kültür Yılı" olarak belirlendi. Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında gelişme yaşanacak mı öngörüleriniz nelerdir?” sorusuna şu yanıtı verdi

Cevap: Türkiye'yi ziyaret eden Rusların sayısı geçen yıl rekor seviyelere ulaştı. Bu, Türk turizm endüstrisi için kesinlikle önemli bir başarıdır ancak yeteri kadar uzun süredir Türkiye'de yaşayan biri olarak benim görüşümü sorarsanız, Türk turizm şirketleri sundukları hizmetlerin kapsamını geliştirmeli. Kesinlikle gerekli olan ve her zaman talep edilecek geleneksel deniz ve güneş konseptinin dışında Türkiye'nin Rus turistlere önereceği başka şeyler de var. İlk sırada entelektüel turizm, tarihi tesislere yönelik her türlü geziler yer almaktadır.

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA İLGİ ARTIYOR

Ülkemizde son derece popüler olan Türk sineması sayesinde, Osmanlı İmparatorluğu'na ilgi gösteren Rusların sayısı giderek artmaktadır. Bugün az gelişmiş olabilir ancak Anadolu'daki Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı bölgeleri kapsayan hac güzergahları da önerilebilir. Hacı grupları için dini ibadetlerini yapmalarına imkan sunacak uygun altyapının bulunması çok önemli. Bir Rus vatandaşının ikili ilişkilerin ortak tarihiyle bağlantılı yerleri ziyaret etmeye ilgi göstereceğinden eminim. Özellikle de Rus turistleri Karadeniz Bölgesi'ne ve Türkiye'nin doğu illerine çekme açısından güzel fırsatlar bulunduğunu düşünüyorum. Örneğin, Erzurum'da kısa süre sonra, 'Erzurum Yolculuğu' adlı ünlü eserin sahibi olan büyük Rus Yazar Aleksandr Puşkin adına bir müze açılacak. Üstelik bu müze, Puşkin'in bir süre konakladığı, restore edilmiş evde hizmet verecek.

Rusya'da tüm spor dalları çok büyük bir popülerliğe sahip. Türkiye'de turizm şirketleri bu alanı da aktif şekilde teşvik etmeli, kayak merkezleri, su sporları ve benzeri gibi. Yani tur operatörleri, plaj tatili ile bahsedilen alanları bir arada buluşturma imkanı sunacak birtakım hizmet paketleri hazırlayabilir. Birçok turist için iki haftalık ve hatta bir haftalık otel tatili bile sıkıcı olabilir ancak ülke içinde yapılacak tüm seyahatler, usulüne uygun şekilde ruhsat verilmiş tur otobüsleriyle ve tur şirketleri tarafından gerçekleştirilmeli. Güvenliğiyle ilgili çekinceleri olması halinde turistler seyahat etmez.