Rihanna'nın minik rakibi

sevcaningardirobu@gmail.com

@sevcaningardirobu

Aylar önce benzerliğinden şaşkına dönen Rihanna minik Ala’a Skyy’ın Instagram’da fotoğrafını paylaşıp ‘Şaşkınlıktan az kalsın telefonumu düşürüyordum, nasıl diye’ demişti. 7 yaşındaki kız çocuğunun popülaritesi bu paylaşımdan sonra çocuk giyim ve birçok güzellik- moda markasının dikkatini çekti. Küçük Rihanna şimdiden bir güzellik ve doğal saç markasının yüzü oldu. Firma küçük kızın tavrına ve disiplinine hayran. Aynı zamanda çocuk giyim modelliği de yapan minik kız eğer bu benzerlik büyüdükçe de devam ederse Rihanna sayesinde daha çok ekmek yer.

DÖNDÜR ÇEVİR JEAN MODASI

Kendall Jenner giydikten sonra kesin bu da moda olur, birileri giyer ama olmasın. Döndür çevir, hem önde hem arkada fermuar ve düğmeli kot modeli Kendall da fiziği çok iyi olmasına rağmen kötü görünüyorsa, bir düşünün başkasında nasıl durur. Umarım ilk ve son görüntüdür denim adına bu moda.

STİL İKONU AJDA PEKKAN

Ajda Pekkan, ne giysen mi yakışır. Bu nasıl bir elbisedir. Tamam usta Nur Yerlitaş döktürmüş yine. Ellerine, emeğine sağlık… Ama şifon bir elbise bu kadar iyi nasıl taşınır, resmen ders vermişsin yine. Renkler, içindeki taşlı bustiyer, elbisenin uçuş uçuş hali, saçın, makyajın, aksesuvarların muhteşem görünüyorsun. Sen Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük moda ikonusun tartışmasız. Hep farklı, tarz, abartısız ama her daim şık…

ARMUT VÜCUT TİPİ NASIL GİYİNMELİ

Genel olarak hepimizin vücut şekli armut vücut hatlarına sahip. Özellikle Akdeniz ve Türk kadınlarında hakim. Basen daha geniş, bel daha ince… Tam da Türk lokumu ve balık etli tabiri bu kadın tipine ait. Bizde de bu tipe sahip ve güzelliklerine hayran kaldığımız o kadar çok ünlü var ki; mesele Sibel Can ve Hadise gibi. Daha ince ve daha da güzel görünmek için size özel birkaç öneri.

• Doğru renkleri doğru yerde kullanırsak, mesela koyu renkleri kapatmak istediğimiz bölgede kullanıp, açık renkleri de en kusursuz bölgemizde olduğundan daha ince görünebiliriz.

• İspanyol paça pantolonların sizi olduğundan daha uzun ve zayıf göstereceğinden emin olun.

• Düşük bel pantolonlar, sizi hem daha kısa hem de daha kilolu gösterecektir. Yüksel bel en doğru tercihtir.

• Kloş elbiseler, geniş basenleri kapatmak için ve bu tip kadınlara en çok yakışan modeldir. Belden oturan, altı kloş etek ve elbiseler harika görünmenizi sağlar.

• Makyaj ve aksesuvar her kadının güzelliğine güzellik katar. Eğer doğru seçim yaparsanız tüm gözler üzerinizde olacaktır.

• Topuklu ayakkabıdan asla vazgeçmeyin. Her kadını zarif ve şık gösterecek en önemli detaydır.

Bu küçük tüyolarla güzelliğinize güzellik katacaksınız.