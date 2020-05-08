Ridley Scott'tan Gladyatör'ün 20. yılında Russell Crowe açıklaması: Kaplanın elinden zor kurtuldu
Russell Crowe ve filmin yönetmeni Ridley Scott, Gladyatör'ün 20. yılında açıklamalarda bulundu.
Scott, Russel Crowe'un setteki gerçek bir kaplandan son anda kurtulduğunu söyleyerek "Kaplan burnundan kuyruğuna yaklaşık 3,35 metre uzunluğunda büyük bir erkekti. Hayvanı kontrol edebilmek için zemindeki halkaya bağlı zincirini tutan iki kişi vardı. Russell "Tamam, bırakın" diyerek geri çekildiğinde kaplan delikten fırladı. Russell da yuvarlanarak hayvanın önünden çekildi” dedi.