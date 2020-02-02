Reyting sonuçları belli oldu mu? 2 Şubat Pazar Savaşçı, Güvercin reyting sonuçları

2 Şubat Pazar Savaşçı, Güvercin reyting sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2 Şubat Pazar günü Tv yayın akışına göre FOX'ta Savaşçı, Star Tv'de Güvercin ve TRT1'de Şampiyon dizileri ekranlara geliyor. Tv izleyicileri hangi dizi ya da programın reyting sıralamasında birinci olduğunu öğrenmek istiyor. 2 Şubat Pazar reyting sıralaması haberimizde.