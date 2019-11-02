Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 277.868
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Reyting sonuçları belli oldu mu? 1 Kasım Cuma Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sonuçları

Reyting sonuçları belli oldu mu? 1 Kasım Cuma Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sonuçları

Reyting sonuçları belli oldu mu" 1 Kasım Cuma Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sonuçları

Reyting sonuçları ve sıralaması merak ediliyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım Cuma günü Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Tv8’de Recep İvedik 5 yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Hercai 20.26 share ile birinci, Arka Sokaklar 18.62 share ile ikinci sırada yer alıyordu. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

1 Kasım Reyting sonuçları sevdiği dizinin hangi sırada yer aldığını öğrenmek isteyen bireyler tarafından aratılıyor. Cuma günü Kanal D’de Arka Sokaklar, Tv8’de Recep İvedik 5, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yayınlandı. Geçen hafta reyting sıralamasında Hercai ilk sırada, Arka Sokaklar ise ikinci sırada yer alıyordu. Peki, 1 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? İşte yanıtı…

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Polat'tan bomba iddia: Öz amcam olabilir
Özlem Ada Şahin'e sosyal medyada 'Cadılar Bayramı' linci!
Demet Özdemir ilk kez çok net konuştu' 'Can Yaman ile yeniden...'
Kriz büyüyor! Anne Oya Küpeli de isyan etti
Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı
<p>ABD´nin askeri havacılık alanındaki önde gelen dergilerinden Aviationist´in yazarı Tom Demerly, S

ABD Basınını Şaşırtan Yolculuk: Rus Su-34 Uçağı Yolda Ne Yapıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Toplam 8.5 ton! Hepsine el konuldu

İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri