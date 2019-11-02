Reyting sonuçları belli oldu mu? 1 Kasım Cuma Hercai, Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş reyting sonuçları

1 Kasım Reyting sonuçları sevdiği dizinin hangi sırada yer aldığını öğrenmek isteyen bireyler tarafından aratılıyor. Cuma günü Kanal D’de Arka Sokaklar, Tv8’de Recep İvedik 5, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Atv’de Hercai, Star Tv’de Sevgili Geçmiş, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid yayınlandı. Geçen hafta reyting sıralamasında Hercai ilk sırada, Arka Sokaklar ise ikinci sırada yer alıyordu. Peki, 1 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? İşte yanıtı…