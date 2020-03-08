Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Mart Cumartesi Zümrüdüanka, Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması…

7 Mart Cumartesi reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak edip araştırılıyor. 7 Mart Cumartesi günü Kanal D’de Hizmetçiler, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv’de Zümrüdüanka, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv’de Pasifik Savaşı 2, Tv8’de Survivor 2020, TRT 1’de Kalk Gidelim yayınlandı. Geçtiğimiz hafta total sıralamasında Kuzey Yıldızı İlk Aşk birinci, Zümrüdüanka ikinci olmuştu. Peki, 7 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci? Detaylar haberimizde…



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