Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Mart Cumartesi Zümrüdüanka, Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralaması…
Reyting sonuçları 7 Mart Cumartesi günü hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Total, Ab ve Abc reyting sonuçları yayın akşında kimin zirvede olduğunu belirliyor. 7 Mart Cumartesi günü Fox Tv'de Zümrüdüanka, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de Pasifik Savaşı 2, Kanal D'de Hizmetçiler, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Tv8'de Survivor 2020, TRT 1'de Kalk Gidelim yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları belli oldu mu? İşte cevabı…
7 Mart Cumartesi reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak edip araştırılıyor. 7 Mart Cumartesi günü Kanal D’de Hizmetçiler, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv’de Zümrüdüanka, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv’de Pasifik Savaşı 2, Tv8’de Survivor 2020, TRT 1’de Kalk Gidelim yayınlandı. Geçtiğimiz hafta total sıralamasında Kuzey Yıldızı İlk Aşk birinci, Zümrüdüanka ikinci olmuştu. Peki, 7 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci? Detaylar haberimizde…