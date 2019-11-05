Reyting sonuçları 4 Kasım Pazartesi açıklandı mı? Yasak Elma, Zalim İstanbul, Çukur reyting sonuçları

Reyting sonuçları 4 Kasım 2019 açıklandı mı? sorusu arama motorunda aratılan konular arasında yer aldı. Pazartesi günü reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde yayınlanan dizi, film ve programları takip eden bireyler tarafından merak ediliyor. Pazartesi günü TRT 1’de Vuslat, Show Tv’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, Fox Tv’de Yasak Elma, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Çukur 24.4 share puanı ile birinci sıradaydı.