05 Aralık 2020 Cumartesi 09:45 | Son Güncelleme:
4 Aralık reyting sonuçları 2020: Ramo, Hercai, Payitaht Abdülhamid Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?
4 Aralık reyting sonuçları 2020 bugün belli olacak. Ekrana yeni bölümleri ile gelen diziler seyirci karşısına çıktı. 4 Aralık reyting sonuçlarına göre yapımlar Total, AB ve ABC gruplarına göre sıralanacak. Dün akşam Show Tv'de Ramo, ATV'de Hercai, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid Fox Tv'de Çocukluk ekrana geldi.4 Aralık reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
4 Aralık reyting sonuçları 2020 yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçlarında yapımlar ilk 10 sırada yer alıyor. Dün akşam televizyonda ATV'de Hercai, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid, Fox Tv'de Çocukluk, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de ise Arka Sokaklar yer aldı. Birbirinden farklı diziler ekranda yerleri alırken, Tv izleyicileri sevdikleri yapımların ne kadar izlendiği ve 4 Aralık reyting sonuçlarında sıralamasını merak ediyor. İşte 4 Aralık reyting sonuçları 2020.