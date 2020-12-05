4 Aralık reyting sonuçları 2020: Ramo, Hercai, Payitaht Abdülhamid Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

4 Aralık reyting sonuçları 2020 yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçlarında yapımlar ilk 10 sırada yer alıyor. Dün akşam televizyonda ATV'de Hercai, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid, Fox Tv'de Çocukluk, Show Tv'de Ramo, Kanal D'de ise Arka Sokaklar yer aldı. Birbirinden farklı diziler ekranda yerleri alırken, Tv izleyicileri sevdikleri yapımların ne kadar izlendiği ve 4 Aralık reyting sonuçlarında sıralamasını merak ediyor. İşte 4 Aralık reyting sonuçları 2020.