Reyting sonuçları 30 Aralık Pazartesi belli oldu mu? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları
Reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Reyting sonuçları 30 Aralık Pazartesi açıklandı mı? sorusunu aratan bireyler hangi dizinin ilk sırada yer aldığını merak ediyor. 30 Aralık Pazartesi günü Fox Tv’de Yasak Elma, Star Tv’de Sefirin Kızı, Show Tv’de Çukur, Atv’de Örümcek Adam: Eve Dönüş, Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Vuslat yayınlandı. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları sıralaması ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz
30 Aralık reyting sonuçları izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları televizyon yayın akışında bulunan dizi, film ve programlar içerisinden hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 30 Aralık Pazartesi günü Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Vuslat, Fox Tv’de Yasak Elma, Star Tv’de Sefirin Kızı, Show Tv’de Çukur, Atv’de Örümcek Adam: Eve Dönüş yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Çukur birinci, Sefirin Kızı ikinci sırada yer alıyordu. Peki, 30 Aralık Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…