Reyting sonuçları 30 Aralık Pazartesi belli oldu mu? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları

30 Aralık reyting sonuçları izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları televizyon yayın akışında bulunan dizi, film ve programlar içerisinden hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 30 Aralık Pazartesi günü Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Vuslat, Fox Tv’de Yasak Elma, Star Tv’de Sefirin Kızı, Show Tv’de Çukur, Atv’de Örümcek Adam: Eve Dönüş yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Çukur birinci, Sefirin Kızı ikinci sırada yer alıyordu. Peki, 30 Aralık Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…