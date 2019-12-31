Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9506
  • 6,6696
  • 289.255
  • 114754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Reyting sonuçları 30 Aralık Pazartesi belli oldu mu? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları

Reyting sonuçları 30 Aralık Pazartesi belli oldu mu? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları

Reyting sonuçları 30 Aralık Pazartesi belli oldu mu" Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları

Reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Reyting sonuçları 30 Aralık Pazartesi açıklandı mı? sorusunu aratan bireyler hangi dizinin ilk sırada yer aldığını merak ediyor. 30 Aralık Pazartesi günü Fox Tv’de Yasak Elma, Star Tv’de Sefirin Kızı, Show Tv’de Çukur, Atv’de Örümcek Adam: Eve Dönüş, Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Vuslat yayınlandı. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları sıralaması ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

30 Aralık reyting sonuçları izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Reyting sonuçları televizyon yayın akışında bulunan dizi, film ve programlar içerisinden hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 30 Aralık Pazartesi günü Kanal D’de Zalim İstanbul, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Vuslat, Fox Tv’de Yasak Elma, Star Tv’de Sefirin Kızı, Show Tv’de Çukur, Atv’de Örümcek Adam: Eve Dönüş yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Çukur birinci, Sefirin Kızı ikinci sırada yer alıyordu. Peki, 30 Aralık Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…


Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi
Çukur dizisine sürpriz isim! Görenler şaştı kaldı
'Bu sene benim nirvanam oldu'
Ahmet Rıfat Şungar'dan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkına ilk yorum
<p>Bu köpek Jenga oynuyor. Motor kontrol kabiliyeti o kadar iyi ki, ağzı ile çekiyor ve yıkmıyor. Da

Dünya, ´Jenga´ Oynayan Köpeği Konuşuyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

2020 resmi tatil iş takvimi: 2020'de kaç gün tatil var?

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler