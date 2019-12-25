Reyting sonuçları 25 Aralık Çarşamba açıklandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman reyting sonuçları

25 Aralık reyting sonuçları arama motorunda aratılan konular arasında yer alıyor. Hangi dizinin birinci olduğunu merak edenler reyting sonuçları sıralamasını öğrenmek istiyor. 25 Aralık Çarşamba günü Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Hababam Sınıfı Tatilde, Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Atv’de Kuruluş Osman, Star Tv’de Sefirin Kızı (Tekrar), TRT 1’de Benim Adım Melek, Fox Tv’de Yaparsın Aşkım yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 1. bölümü ile izleyici karşısına çıkması herkesi heyecanlandırdı ve hangi sırada olduğu merak ediliyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde