Reyting sonuçları 2 Mart Pazartesi belli oldu mu? Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sıralaması

2 Mart reyting sonuçları arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. Reyting sonuçları 2 Mart Pazartesi belli oldu mu? 2 Mart günü Show Tv’de Çukur, Star Tv’de Sefirin Kızı, Tv8’de Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler, Fox Tv’de Yasak Elma, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Zalim İstanbul yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Çukur birinci, Sefirin Kızı ikinci, Yasak Elma ise dördüncü olmuştu. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.



REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (24 ŞUBAT PAZARTESİ)

24 ŞUBAT TOTAL

1. CUKUR SHOW TV

2. SEFIRIN KIZI STAR TV

3. FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

4. YASAK ELMA FOX

5. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6. YASAK ELMA (OZET) FOX

7. SEFIRIN KIZI (OZET) STAR TV

8. SURVIVOR TV8

9. ESRA EROL'DA ATV

10. ATV ANA HABER ATV

24 ŞUBAT AB

1. FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2. SEFIRIN KIZI STAR TV

3. YASAK ELMA FOX

4. CUKUR SHOW TV

5. YASAK ELMA (OZET) FOX

6. SEFIRIN KIZI (OZET) STAR TV

7. SURVIVOR TV8

8. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9. KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

10. SEKSENLER TRT 1

24 ŞUBAT ABC

1. FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2. SEFIRIN KIZI STAR TV

3. CUKUR SHOW TV

4. YASAK ELMA FOX

5. YASAK ELMA (OZET) FOX

6. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7. SURVIVOR TV8

8. SEFIRIN KIZI (OZET) STAR TV

9. ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

10. CUKUR (OZET) SHOW TV