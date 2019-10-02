Reyting sonuçları 2 Ekim belli oldu mu? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kuzgun reyting sıralaması

Reyting sonuçları merak edip aratılmaya başladı. Televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri takip eden vatandaşlar hangi yayının birinci olduğun öğrenmek istiyor. 2 Ekim Çarşamba günü Kanal D’de Afili Aşk, Trt1’de Benim Adım Melek, Show Tv’de Düğün Dernek, Atv’de Sen Anlat Karadeniz ve Tv8’de MasterChef Türkiye yarışma programı yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta reyting sıralamasında Afili Aşk birinci, Sen Anlat Karadeniz ise ikinci olmuştu. İşte 2 Ekim Çarşamba reyting sonuçları