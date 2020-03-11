Reyting sonuçları 11 Mart Çarşamba açıklandı mı? Kuruluş Osman, Öğretmen, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması

11 Mart reyting sonuçları arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Total, ab ve abc reyting sonuçları sıralamasında hangi dizinin yer aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 11 Mart Çarşamba Atv’de Kuruluş Osman, Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Fox Tv’de Öğretmen, Show Tv’de Zemheri, Star Tv’de Jet Sosyete, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, TRT 1’de Benim Adım Melek yayınlandı. Haberimiz içerisinden 11 Mart Çarşamba reyting sıralaması ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



HABERİN DEVAMI

1

2

...

»