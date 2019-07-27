Reynmen'in yeni aşkı ortaya çıktı! Hırka detayı ele verdi

Daha önce adı oyuncu Bahar Şahin ile anılan sosyal medya fenomeni Reynmen’in gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdığı iddia ediliyor. Reynmen’in Yasak Elma dizisinde Talat Bulut’un hayat verdiği Halit Argun’un küçük kızı Lila rolüyle ünlenen Ayşegül Çınar ile yakınlaştığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayşegül Çınar’ın Reynmen ile yakınlığını fanlarının paylaştığı video ortaya çıkardı.

tv100'ün haberine göre Göktürk’teki evinin bahçesinde şarkı söyleyen Reynmen’in yanındaki salıncakta sallanan genç kızın Ayşegül Çınar olduğu öğrenildi. Reynmen ile Göktürk’te bir cafede de beraber görülen Ayşegül Çınar’ın üzerindeki aynı hırkayla yaptığı paylaşım da fanların gözünden kaçmadı.