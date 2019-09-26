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  3. Reynmen aldığı kararı sosyal medyadan açıkladı: Bıraktım

Reynmen aldığı kararı sosyal medyadan açıkladı: Bıraktım

Reynmen aldığı kararı sosyal medyadan açıkladı: Bıraktım

Son dönemde karıştığı olaylara gündeme gelen ünlü rapçi Reynmen günlük hayatını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Dün yürüyüş yaptığı dakikaları Instagram hesabından yayınlayan Reynmen aldığı kararı takipçilerine duyurdu.

Reynmen yaptığı açıklamada 'Arkadaşlar size çok güzel bir haberim var sigarayı bıraktım' dedi. Ünlü rapçi Reynmen'e takipçilerinden 'Sürekli bırakıp sonra başlıyorsun' yorumları geldi. Reynmen bu yorumlara da 'Sürekli bırakıp başlıyorsun muhabbeti yapacaksınız hiç söylemeseydim o zaman. Suratıma çarpmayın, üzerime gelmeyin böyle' cevabını verdi.

Youtube üzerinden yayınladığı videolar ile kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Reymen, bir mekan çıkışı kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabiri darp etmiş Reynmen'in saldırısına maruz kalan muhabir, olayla ilgili şikayetçi olmuştu.


ÇALINTI KLİP

Yusuf Aktaş'ın "Derdim Olsun" klibinin Mahna Mahna Killer isimli kısa filmden çaldığı ortaya çıkmıştı. Eleştirilere “Beğendim, kendi klibimde kullanmak istedim” diyerek skandal bir cevap veren Reynmen’in ‘Ela’ şarkısının klibinin ise Aynur Aydın’ın Yenildim Daima şarkısının klibiyle aynı olduğu iddia edildi.

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