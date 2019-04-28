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Resul Dindar baba oldu

Resul Dindar baba oldu

Sevilen sanatçı Resul Dindar ve eşi bebeklerini kucaklarına aldı.

Karadeniz parçalarıyla gönüllere taht kuran Resul Dindar baba oldu. Heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan sanatçı bebeğiyle ve eşiyle olan fotoğrafını şu sözlerle yayınladı. 

"Hoşgeldin “Meliha Ela”

Bana hayatımın en güzel duygusunu yaşatan kadın, aşkım... Seni çoooook seviyorum.

Doğum sürecini sayende mükemmel atlattık ve o kadar iyi geldin ki bize. İlgine, abiliğe, dostluğuna çok ama çok teşekkürler. Dünyanın en şeker adamı ve doktorusun da. Sağol...

Oğlumuz Arte’de bir sonraki fotoğrafta katılsın aramıza."

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