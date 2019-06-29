Reklam bitti, Enes Batur takipten çıktı!

Youtuber Enes Batur, geçen ay Damla Aslanalp ile evlendiğini açıklayıp düğün fotoğraflarını paylaştı fakat kimse ona inanmadı. Batur ve Aslanalp, reklam bitince birbirlerini takipten çıktı. Reklam için kurgulanan bu nikahın fotoğraflarını da sildi..

Enes Batur Damla Aslanalp’le evliliğinin şaka olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı ve büyük tepki çekmişti.

Gelen tepkilerin ardından da Instagram'dan bir video paylaşmış, "Şu ana kadar evlendiğimize ciddi ciddi inanan arkadaşlar varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana 10 milyon abonem olunca çok baskı yaptınız evlen evlen diye. Ben de böyle küçük bir şaka yaptım. Ama cidden inanlar varsa gerçekten kusura bakmasın, şaka yaptım” demişti.

Batur ve Aslanalp, reklam bitince birbirlerini takipten çıktı, kurgu nikahın fotoğraflarını da sildi!

Filmin reklamı!

Pek çok kişi evliliğin gerçek olmadığını ve yeni çıkan 'Enes Batur Gerçek Kahraman' filminin reklam çalışması olduğunu iddia etmişti. Fakat Enes Batur gerçekten evlendiğini söylemişti ve reklam yaptığını dile getirmişti. Ama sonradan çark ederek "şaka yaptım" demişti.