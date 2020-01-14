Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç kimdir, nereli? Esra Bilgiç kaç yaşında?

Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç kimdir, nereli? sorusu arama motorunda izleyiciler tarafından merak ediliyor. Show Tv ekranlarında yeni bir dizi Ramo yayın hayatına başlıyor. Ramo’nun sıra dışı öyküsü anlatılırken, aynı zamanda tüm bu engellerin arasında filizlenen Ramo ile Sibel’in aşkı, seyirciyi derinden etkileyecek. Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç kimdir, nereli? merak ediliyor. İşte yanıtı..

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Bilgiç, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandırdı. Esra Bilgiç, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile 2019 yaz aylarında boşandı.

26 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.





RAMO DİZİSİ SİBEL KİMDİR?

Yeraltı dünyasının patronu Cengiz'in (Kerem Atabeyoğlu) kızı. Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur ve güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel'in hayatını kökten değiştirir.

Kim dost, kim düşman ayırt edeme. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır: Aşk mı, nefret mi?