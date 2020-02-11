Ramo 5. bölüm izle! Ramo 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show Tv’nin yeni dizisi Ramo salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Murat Yıldızım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Ramo dizisi yayınlandığı birinci bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Senaryosu Yılmaz Şahin’e ait olan dizi Adana sokaklarında geçiyor ve efendisine başkaldıran Ramo’nun sıradışı hayat hikayesini izleyiciye aktarıyor. Peki, Ramo 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haberimiz içerisinden yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Ramo 11 Şubat Salı günü yayınlanan 5. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Ramo 6. bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Show Tv’de yayınlanan dizinin 5. bölümünde Ramo savaşın başlayacağını ilan ederken, Sibel’in Ramo’ya “Eğer bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım” sözleri geceye damgasını vuruyor. Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
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RAMO 5. BÖLÜM ÖZETİ
11 Şubat Salı akşamı yayınlanan Ramo’nun 5. bölümünde, Sibel’in düşünceli halleri ve Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor. Hareketsiz bir şekilde kanaldan çıkarılan Boz’a ne olacağı merak uyandırırken, Ceyhan intikam için harekete geçiyor. Ramo savaşın başlayacağını ilan ederken, Sibel’in Ramo’ya “Eğer bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım” sözleri geceye damgasını vuruyor.
RAMO 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
RAMO DİZİSİ OYUNCULARI
Murat Yıldırım – Ramo
Esra Bilgiç – Sibel
İlker Aksum – Hasan
Yiğit Özşener – Yavuz
Görkem Sevindik – Boz
İdil Fırat – Fidan
Cemre Baysel – Fatoş
İlhan Şen – Neco
Rüzgar Aksoy – Halef
İlkay Kayku - Neslihan