Ramo 5. bölüm izle! Ramo 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Ramo 11 Şubat Salı günü yayınlanan 5. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Ramo 6. bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Show Tv’de yayınlanan dizinin 5. bölümünde Ramo savaşın başlayacağını ilan ederken, Sibel’in Ramo’ya “Eğer bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım” sözleri geceye damgasını vuruyor. Ramo yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMO 5. BÖLÜM ÖZETİ

11 Şubat Salı akşamı yayınlanan Ramo’nun 5. bölümünde, Sibel’in düşünceli halleri ve Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor. Hareketsiz bir şekilde kanaldan çıkarılan Boz’a ne olacağı merak uyandırırken, Ceyhan intikam için harekete geçiyor. Ramo savaşın başlayacağını ilan ederken, Sibel’in Ramo’ya “Eğer bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım” sözleri geceye damgasını vuruyor.

RAMO 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan