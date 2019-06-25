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  3. Rafet El Roman Antik Tiyatro'yu coşturdu

Rafet El Roman Antik Tiyatro'yu coşturdu

Rafet El Roman Antik Tiyatro'yu coşturdu

İzmir'in Bergama ilçesinde, sahne alan ünlü şarkıcı Rafet El Roman, hayranlarını coşturdu. Rafet El Roman, "Milattan önce yapılan bu antik tiyatrodan kimler geldi, kimler geçti. Antik tiyatrolarda konser vermekten büyük bir keyif alıyorum" dedi

83. Uluslararası Bergama Kermesi'nin 6.  gününde Asklepion Antik Tiyatro'da Rafet El Roman sahne aldı. Pop müziğin sevilen seslerinden olan Rafet El Roman, eski ve yeni albümündeki parçaların yanı sıra Barış Manço, Erkin Koray ve Ferdi Tayfur gibi birçok ünlü ismin de şarkılarını seslendirdi. Antik Tiyatro'yu dolduran kalabalık da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

2 saat süren konserin sonunda Bergama Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Koştu, Rafet El Roman'a katkıları nedeniyle teşekkür ederek plaket verdi.

"ANTİK TİYATROLARDA KONSER VERMEKTEN BÜYÜK BİR KEYİF ALIYORUM"

Rafet El Roman, plaketi almasının ardından yaptığı kısa konuşmada, Bergama'da konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milattan önce yapılan bu antik tiyatrodan kimler geldi, kimler geçti. Antik tiyatrolarda konser vermekten büyük bir keyif alıyorum" dedi.

(DHA)

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