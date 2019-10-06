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Hollywood'da Diana için büyük kavga

Hollywood'da Diana için büyük kavga

Bir dönem Prenses Diana’nın en yakın arkadaşı olan, ancak ölümüne yakın araları açılan 72 yaşındaki Elton John, yeni otobiyografisi Me Elton John’da (Ben Elton John) Prenses Diana’yla ilgili kimsenin bilmediği bir olayı da anlattı.

Elton John, 1994 yılında  evinde verdiği bir partiye konuk olan Prenses Diana için iki Hollywood ünlüsünün birbirine girdiğini anlattı. John, Slyvester Stallone ile Richard Gere’ın Diana için neredeyse birbirlerine girecek kadar ortamın gerildiğini anlattı. 

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