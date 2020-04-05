Pink ve oğlundan üzen haber! Test sonucu...

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsten (Covid-19) bir ünlü isim daha etkilendi. ABD’li ünlü şarkıcı Pink sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki hafta önce 3 yaşındaki oğlum Jameson ve ben Covid-19 belirtileri gösteriyorduk. Şanslıydık ki hekimimiz sayesinde test yaptırdık. Sonucum pozitif çıktı. Ailem halihazırda evde kalıyordu ve bunu doktorumuzun talimatını izleyen son iki hafta boyunca sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Pink, birkaç gün önce kendilerine yeniden test yapıldığını ve bu kez test sonuçlarının negatif çıktığını ifade etti.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN VİRÜSLE MÜCADELEYE DESTEK



İnsanları virüsü hafife almamaları konusunda da uyaran Pink, "Bu hastalık ciddi ve gerçek. İnsanlar hastalığın genç ve yaşlı, sağlıklı ve sağlıksız, zengin ve fakirleri etkilediğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Pink, bu süreçte mücadele gösteren sağlık çalışanlarını destek olmak amacıyla Temple Üniversitesi Hastanesi Acil Yardım Fonu’na 500 bin Dolar ve Los Angeles Kriz Fonuna da 500 bin Dolar bağış yapacağını duyurdu.

İHA