Pınar Altuğ'un takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplar sosyal medyada olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem’i Pınar Altuğ sosyal medyada takipçilerine verdiği cevaplar yüzünden gündem oldu. Altuğ koronavirüs nedeniyle karantinada olduğumuz şu dönemlerde kızıyla birlikte çektiği yemek videolarını ve tariflerini Instagram hesabı üzerinden paylaşıyor. Altuğ’un paylaşımların altına gelen yorumlara verdiği cevaplar ise sosyal medyada olay oldu.



Pınar Altuğ, bir takipçisinin “Çok gergin, kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak” şeklindeki yorumuna “kameralar olmadığında aslında dövüyorum” cevabını verdi.

Bir başka takipçisinin “Kızınıza karşı soğuk davranıyorsunuz pınar hanım ben öyle hissediyorum her ikinizi izlerken böyle hissediyorum” yorumunda “Sevmiyorum hiç ondandır” cevabı ise herkesi şaşırttı.