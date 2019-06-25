Pınar Altuğ'un makyajsız fotoğrafına yorum yağdı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara gelen yorumlarla da sık sık gündeme gelen bir isim. Pınar Altuğ'un takipçileri kimi zaman ağır eleştirilerde bulunuyor, ünlü oyuncu da yanıt veriyor.



Pınar Altuğ'un birkaç gün önce instagram'dan paylaştığı makyajsız fotoğraf da bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuru tutuldu. Kimi kaşlarını beğenmedi, kimi yaşlı gösterdiğini yazdı.



Altuğ'un bazı takipçileri de olumsuz eleştirilere sert tepki gösterdi. Bir takipçisi "Kötü yorum yapanlar yüzünüz degil kalbiniz güzel olsun" mesajını paylaştı. Bir diğer takipçisi ise "Sıkıysa herkes doğal fotoğrafını paylaşsın" diye yazdı.







Ünlü oyuncu daha önce eşiyle paylaştığı fotoğraf için “Küçük oğlun gibi duruyor” yazan bir kişiye şu cevabı vermişti: Sizin gibi bir eğitimcinin öğrencisi olacak çocuklar için çok üzgünüm. Bizim okulumuzda olsaydınız bu kara kalp ve karanlık beyinle kızıma eğitim vermenize asla müsaade etmezdim. Acaba sizin okuldaki veliler durumun farkında mı"



