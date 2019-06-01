Pınar Altuğ'un hemcinlerine yönelik söylemi takipçileri tarafından tepki topladı

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından takipçilerine yaz uyarısı yaptı ve bakımlarına özen göstermelerini istedi. Altuğ'un o paylaşımı büyük tepki topladı.

UYARIDA BULUNDU

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Instagram hesabından ilginç bir uyarıda bulundu. Havaların ısındığını belirten Altuğ, hesabından takipçilerine şu uyarıyı yaptı: “Malum, havalar sıcak… En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayın.Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın.”

(Super Haber)