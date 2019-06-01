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01 Haziran 2019 Cumartesi 11:28 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:36

Pınar Altuğ'un hemcinlerine yönelik söylemi takipçileri tarafından tepki topladı

Pınar Altuğ'un hemcinlerine yönelik söylemi takipçileri tarafından tepki topladı

Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, gündeme oturdu. Ter kokusuna dikkat çekmek isteyen Altuğ, "Hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın” açıklamasıyla tepkilerin odağı oldu.

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından takipçilerine yaz uyarısı yaptı ve bakımlarına özen göstermelerini istedi. Altuğ'un o paylaşımı büyük tepki topladı.

UYARIDA BULUNDU

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Instagram hesabından ilginç bir uyarıda bulundu. Havaların ısındığını belirten Altuğ, hesabından takipçilerine şu uyarıyı yaptı: “Malum, havalar sıcak… En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayın.Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın.”

(Super Haber)

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