01 Haziran 2019 Cumartesi 11:28 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:36
Pınar Altuğ'un hemcinlerine yönelik söylemi takipçileri tarafından tepki topladı
Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, gündeme oturdu. Ter kokusuna dikkat çekmek isteyen Altuğ, "Hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın” açıklamasıyla tepkilerin odağı oldu.
Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından takipçilerine yaz uyarısı yaptı ve bakımlarına özen göstermelerini istedi. Altuğ'un o paylaşımı büyük tepki topladı.
UYARIDA BULUNDU
Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Instagram hesabından ilginç bir uyarıda bulundu. Havaların ısındığını belirten Altuğ, hesabından takipçilerine şu uyarıyı yaptı: “Malum, havalar sıcak… En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayın.Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın.”
(Super Haber)