13 Haziran 2019 Perşembe 07:45 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 07:45
Pınar Altuğ'un Çocuklar Duymasın'dan sonra tatil keyfi!
Çocuklar Duymasın dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Pınar Altuğ kızı ile keyifli dakikalar geçiriyor.
Türkiye'nin efsane dizilerinden olan Çocuklar Duymasın geçtiğimiz sezon final yaptı. Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ bu kararın ardından tatile bu çıktı.
Her yaz ailesiyle birlikte Bodrum’daki teknesinde tatil yapan Atacan ailesi, bu sene tekne tadilatta olduğu için tatillerine Çeşme’de devam ediyorlar.