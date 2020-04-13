Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk açıklaması
Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la evliliklerinin 12. yılını kutladı. Instagram hesabından düğünlerinden bir kare paylaşan Altuğ, bir takipçisinin "İkinci çocuk düşünmüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte evliliklerinin 12. yılını kutlayan Pınar Altuğ nikah sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ paylaşımına, "12 sene geçti sevgilim iyi ki sana 'evet' demişim, hep evet sonsuza kadar" notunu düştü.
TAKİPÇİLERİNE VERDİĞİ YANITLAR OLAY OLDU
Pınar Altuğ’un takipçileri onun bu özel gününü kutlarken, bir takipçisi oyuncuya "İkinci çocuk düşünmüyor musunuz?" diye sordu. Altuğ net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi.
TEPKİ VERDİ
Öte yandan başka bir takipçisi oyuncuya, "Ülke ve dünya bu haldeyken bu resim hiç olmamış biraz edep." yorumunu yaptı. Bu yoruma sinirlenen oyuncu, "Edepsizlik neresinde acaba? Evlendiğimiz gün nikahın hemen ardından çekilmiş bir fotoğraf, ülkenin haliyle ne alakası var anlatırsanız ben de anlayayım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.