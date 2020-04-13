Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk açıklaması

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte evliliklerinin 12. yılını kutlayan Pınar Altuğ nikah sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ paylaşımına, "12 sene geçti sevgilim iyi ki sana 'evet' demişim, hep evet sonsuza kadar" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNE VERDİĞİ YANITLAR OLAY OLDU

Pınar Altuğ’un takipçileri onun bu özel gününü kutlarken, bir takipçisi oyuncuya "İkinci çocuk düşünmüyor musunuz?" diye sordu. Altuğ net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi.

TEPKİ VERDİ

Öte yandan başka bir takipçisi oyuncuya, "Ülke ve dünya bu haldeyken bu resim hiç olmamış biraz edep." yorumunu yaptı. Bu yoruma sinirlenen oyuncu, "Edepsizlik neresinde acaba? Evlendiğimiz gün nikahın hemen ardından çekilmiş bir fotoğraf, ülkenin haliyle ne alakası var anlatırsanız ben de anlayayım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.