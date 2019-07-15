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  3. Pınar Altuğ'dan Çocuklar Duymasın ne zaman başlayacak sorusuna cevap!

Pınar Altuğ'dan Çocuklar Duymasın ne zaman başlayacak sorusuna cevap!

Pınar Altuğ'dan Çocuklar Duymasın ne zaman başlayacak sorusuna cevap!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasından yer alan Pınar Altuğ geçtiğimiz gün dostları ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına gelen yorumlara tek tek cevap vermeye çalıştı.

Bir takipçisinin 'Çocuklar Duymasın ne zaman başlayacak?' sorusuna 'Şu an için belli değil' cevabını verdi. Takipçileri 'Bıkmadan izlediğimiz tek diziydi. Silahsız şiddetsiz dizi. Biran önce başlasın' yorumlarında bulundular.

Pınar Altuğ'a bir takipçisi de 'İkinci bebek gelmeyecek mi?' sorusunu yöneltti. Pınar Altuğ bu soruya da net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu takipçisine 'Hiçbir zaman düşünmedik ki' cevabını verdi.

 

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