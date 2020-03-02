Pınar Altuğ'dan 34 şehidimiz için çağrı

Altuğ, “Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme içme, gezme, kutlama mesajları paylaşmayalım. Bu bizim şehit ve gazilerimize göstereceğimiz bir saygı duruşu olsun... Beni bu konuda destekleyenler bu yazımı sayfalarında veya hikayelerinde paylaşabilirler. Gösterin kendinizi benim Instagram ailem” dedi.

Pınar Altuğ Instagram hesabından acısını dile getirerek “Sosyal medyada yeme-içme gezme ve kutlama mesajları paylaşmayalım” çağrısında bulundu.