11 Haziran 2019 Salı 19:11 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 19:11
Pınar Altuğ'a Çocuklar Duymasın baskısı!
Pınar Altuğ bugün sosyal medya adresinden erkek kardeşi ve kızı Su'nun fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu daha sonra takipçilerinin yaptığı yorumlara cevap verdi. Pınar Altuğ'un cevap vermesi takipçilerini sevindirdi.
Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun bugün paylaştığı fotoğrafın altına da 'Çocuklar Duymasın bitti mi, Çocuklar Duymasın' ne zaman başlayacak yorumları yapıldı. Altuğ takipçilerinin yazdığı çoğu yoruma cevap vererek takipçilerini sevindirdi.