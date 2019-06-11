Pınar Altuğ'a Çocuklar Duymasın baskısı!

Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun bugün paylaştığı fotoğrafın altına da 'Çocuklar Duymasın bitti mi, Çocuklar Duymasın' ne zaman başlayacak yorumları yapıldı. Altuğ takipçilerinin yazdığı çoğu yoruma cevap vererek takipçilerini sevindirdi.