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  • Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in 26 yıllık dostluğu sona erdi
10 Kasım 2020 Salı 09:29 | Son Güncelleme:

Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in 26 yıllık dostluğu sona erdi

Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in 26 yıllık dostluğu sona erdi

Pınar Altuğ Atacan ile Didem Uzel Sarı'nın, 1994 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıkları dönemden bu yana süren dostluğu sona erdi. İkili sosyal medyada birbirini sildi.

Yarışmada Pınar Altuğ Atacan birinci, Didem Uzel Sarı da ikinci olmuş ve o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, eski dostların arası açıldı. Instagram'da birbirlerini takibi bırakan ikili, birlikte çekilmiş fotoğrafları da sildi.

BİRBİRLERİNİ EVLERİNDE AĞIRLIYORLARDI

2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenip New York'a gelin giden Didem Uzel Sarı ile Pınar Altuğ Atacan'ın dostluğu devam etmiş, hiç kopmamışlardı. Eşi ile Türkiye'ye geldiğinde arkadaşı Atacan'ın evinde kalan, onların Bodrum'daki teknelerinde tatil yapan Sarı, aynı misafirperverliği Yağmur-Pınar Altuğ Atacan çiftine, New York'ta göstermişti.

Ancak koronavirüs sonrası ABD'nin sağlık sistemini eleştiren ve ailesiyle Türkiye'ye dönüş yapan Sarı ile Atacan, daha sık görüşme fırsatı bulmuşken selamı-sabahı kesmiş...

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