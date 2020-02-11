Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum!

Oyuncu Pınar Altuğ'un 31 Mart seçimlerinde oy kullanırken giydiği tayt gündem olmuştu. Pınar Altuğ, giydiği taytın vücut hatlarını belli ettiğinden dolayı hayranlarının büyük eleştirisine maruz kalmıştı. Gelen eleştiriler sonrası fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar yayınlayan Pınar Altuğ günlerce konuşulmuştu. Taytının aylar sonra yeniden gündeme gelmesine şaşıran Altuğ konu hakkında şunları söyledi:

"Benim için amaç ‘oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir’ bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum.

PINAR ALTUĞ: DEKOLTEDE TEHLİKE VAR MI?

Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…”