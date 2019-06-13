  • $5,866
  • 6,6279
  • 252.675
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 20:27 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 20:27

Pınar Altuğ tatil keyfi! Pınar Altuğ kızıyla paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti

Pınar Altuğ tatil keyfi! Pınar Altuğ kızıyla paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti

Türk oyuncu, sunucu ve eski manken Pınar Altuğ, tatil keyfini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Çocuklar Duymasın dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Pınar Altuğ kızı ile keyifli dakikalar geçirdiği fotoğrafları Instagram üzerinden paylaştı.

Türkiye'nin efsane dizilerinden olan Çocuklar Duymasın geçtiğimiz sezon final yaptı. Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ bu kararın ardından tatile bu çıktı. Her yaz ailesiyle birlikte Bodrum’daki teknesinde tatil yapan Atacan ailesi, bu sene tekne tadilatta olduğu için tatillerine Çeşme’de devam ediyorlar.

Pınar Altuğ, kızı ile beraber paylaştığı bir fotoğrafın altına “Hikayede kalmasın, çok sevdim Anne-Kız” açıklamasını yazdı.

Suudi Arabistan´da ´Helal Disko´ Açıldı

<p>Uzun zamandır beklediği mutlu haberi alınca kendini tutamayıp böyle gülenler aramızda mı?</p>

Mutlu Bir Haber Aldım Kendimi Tutamıyorum

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye en az 2 bin 20 lira ödenecek

Pençe Harekatı'nda patlatılmaya hazır EYP imha edildi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.