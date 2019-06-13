Pınar Altuğ tatil keyfi! Pınar Altuğ kızıyla paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti

Türkiye'nin efsane dizilerinden olan Çocuklar Duymasın geçtiğimiz sezon final yaptı. Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ bu kararın ardından tatile bu çıktı. Her yaz ailesiyle birlikte Bodrum’daki teknesinde tatil yapan Atacan ailesi, bu sene tekne tadilatta olduğu için tatillerine Çeşme’de devam ediyorlar.

Pınar Altuğ, kızı ile beraber paylaştığı bir fotoğrafın altına “Hikayede kalmasın, çok sevdim Anne-Kız” açıklamasını yazdı.