13 Haziran 2019 Perşembe 20:27 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 20:27
Pınar Altuğ tatil keyfi! Pınar Altuğ kızıyla paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti
Türk oyuncu, sunucu ve eski manken Pınar Altuğ, tatil keyfini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Çocuklar Duymasın dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Pınar Altuğ kızı ile keyifli dakikalar geçirdiği fotoğrafları Instagram üzerinden paylaştı.
Türkiye'nin efsane dizilerinden olan Çocuklar Duymasın geçtiğimiz sezon final yaptı. Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ bu kararın ardından tatile bu çıktı. Her yaz ailesiyle birlikte Bodrum’daki teknesinde tatil yapan Atacan ailesi, bu sene tekne tadilatta olduğu için tatillerine Çeşme’de devam ediyorlar.
Pınar Altuğ, kızı ile beraber paylaştığı bir fotoğrafın altına “Hikayede kalmasın, çok sevdim Anne-Kız” açıklamasını yazdı.