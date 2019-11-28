'Tamer'le her şeye varım'

17 yıldır ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde kamera karşısına geçtiği Tamer Karadağlı ile yeni projeleri olup olmadığı sorulması üzerine Altuğ, “Onunla hayatımın sonuna kadar her şeye ‘Evet’ derim. Hiç ne olduğuna bile bakmadan” dedi.

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile birlikte Zorlu’da Beyond Bollywood müzikalini izledi. 17 yıldır ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde kamera karşısına geçtiği Tamer Karadağlı ile yeni projeleri olup olmadığı sorulması üzerine Altuğ, “Onunla hayatımın sonuna kadar her şeye ‘Evet’ derim. Hiç ne olduğuna bile bakmadan” dedi.