Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9455
  • 6,6439
  • 244.975
  • 94.472
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Pınar Altuğ rotasını değiştirdi!

Pınar Altuğ rotasını değiştirdi!

Pınar Altuğ rotasını değiştirdi!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ önceki gün Bebek'te görüntülendi. Pınar Altuğ gazetecileri görünce "Dizi bitti. Kendimize zaman ayırıyoruz, güzel havanın tadını çıkarıyorum” dedi. Yıllardır yaz boyunca Türkiye sahillerinde tatil yapan Pınar Altuğ bu yıl yazı yurtdışında geçireceğini açıkladı.

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Muhabirlerin, "Başka proje olacak mı?" sorusuna Pınar Altuğ, "Bir durun, nefes alalım. Bir tatil yapalım" cevabını verdi.

"Bu yaz tatil rotanız neresi?" sorusuna ise, "Bu yaz uzaklarda olacağız, güney... Sahillerimizde bizi pek göremeyeceksiniz. Yurt dışında nereler olur daha belli değil ancak bu yaz daha çok yurt dışı tercih edeceğiz" diyerek köpeğini arabasına koyduktan sora Bebek'ten ayrıldı. (Habertürk)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi