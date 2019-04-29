Pınar Altuğ rotasını değiştirdi!

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Muhabirlerin, "Başka proje olacak mı?" sorusuna Pınar Altuğ, "Bir durun, nefes alalım. Bir tatil yapalım" cevabını verdi.

"Bu yaz tatil rotanız neresi?" sorusuna ise, "Bu yaz uzaklarda olacağız, güney... Sahillerimizde bizi pek göremeyeceksiniz. Yurt dışında nereler olur daha belli değil ancak bu yaz daha çok yurt dışı tercih edeceğiz" diyerek köpeğini arabasına koyduktan sora Bebek'ten ayrıldı. (Habertürk)