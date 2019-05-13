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  3. Pınar Altuğ o yorumu görünce çok sinirlendi!

Pınar Altuğ o yorumu görünce çok sinirlendi!

Pınar Altuğ o yorumu görünce çok sinirlendi!

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile birlikte çektirdiği fotoğrafa gelen yoruma sert cevap verdi.

Yıllardır evli olan ve bir kız çocukları bulunan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yaş farkları yüzünden eleştirilmeye devam ediyor.

"KÜÇÜK OĞLUN GİBİ DURUYOR"

Bu konudan rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren  Pınar Altuğ buna rağmen kendisine yapılan saygısız yorumlara kayıtsız kalmıyor ve onlara tepkisini dile getiriyor.

Başarılı oyuncu en son eşiyle birlikte çekilmiş olan fotoğrafın altına yapılan: “Küçük oğlun gibi duruyor” yorumuna da tepkisini gösterdi.

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