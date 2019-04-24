Pınar Altuğ: Allah hepinizin belasını versin

Küçükçekmece'de, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi'nde cinsel istismara maruz kalan çocuk, yakınlarınca hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan kalabalık, olayı protesto etti. Türkiye'yi üzüntüye boğan korkunç olay hakkında ünlüler de sessiz kalmadı. İşte ünlü isimlerin yaptığı o paylaşımlar...

İŞTE PINAR ALTUĞ'UN O PAYLAŞIMI





Nasıl ya nasıl! Anne babasının sevmeye kıyamadığı bebeğine! Allah hepinizin belasını versin. Bir an once yakalanıp en ağır cezaya çarptırılmanız en büyük dileğim,öyle bir ceza olsun ki ibret olsun!



DEMET AKALIN: DÜŞÜNMEK BİLE BEYNİMİ ZONKLATIYOR





Demet Akalın: "5 yaş! Düşünmek bile beynimi zonklatıyor! idam gelmedikçe bu iş çözülmez! Çözülmez, çözülemez! İnsan haklarının teee"

ALİŞAN: SİZİN GİBİLER İDAM EDİLMELİ





5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına bir tepki de Alişan'dan geldi. Ünlü şarkıcı, "Bunları cehenneme bile almazlar. Sizin gibiler idam edilmeli." şeklinde konuştu.