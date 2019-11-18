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  3. Pijamalarla evi terk etmiş! İşte Büşra Pekin-Ersay Üner ayrılığının perde arkası

Pijamalarla evi terk etmiş! İşte Büşra Pekin-Ersay Üner ayrılığının perde arkası

Pijamalarla evi terk etmiş! İşte Büşra Pekin-Ersay Üner ayrılığının perde arkası

Oyuncu Büşra Pekin ve müzisyen Ersay Üner, birkaç gün önce sürpriz bir şekilde ayrılmışlardı.

Ünlü çift, 6 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini sosyal medyada hesaplarından "Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik" sözleriyle duyurmuşlardı.

TARTIŞMA AYRILIK GETİRDİ!

İddiaya göre Büşra Pekin, ayrılık kararı aldıkları gün üzerinde pijamalarıyla evi terk etti. 3 yıl önce Göksu Evleri’nden aldıkları evde Üner’le birlikte yaşayan Pekin, bir sabah yaşadıkları tartışmanın ardından köpeğini alıp evden çıktı. Ünlü oyuncu aynı sitede bulunan diğer evine yerleşirken, Üner’de kalan eşyalarını da sonradan yeni evine taşıdı.


Pijamalarla evi terk etmiş! İşte ayrılığın perde arkası
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