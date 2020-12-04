Pelin Karahan'dan 'Dalgalar ve İzler' filmi açıklaması! 'Senaryoyu okurken çok ağladım'

Pelin Karahan, Banu Zorlu, Meral Çetinkaya ve Goncagül Sunar’ın oynadığı ‘Dalgalar ve İzler’ adlı sinema filminin çekimleri başladı. Senaryosunu Yasemen Zorlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk’un oturduğu film, 40 ayrı ülkede festivallerde gösterilecek. Bir anne- kız hikayesini konu alan yapımla ilgili konuşan Pelin Karahan, “Filmde anneyim ve ufak bir kızım var. Başlarından geçen dramatik olayları anlatıyor. Gerçek bir hikaye ve senaryoyu okuyunca duygusal anlar yaşadım. İçinde olmak istediğim bir projeydi. Güzel bir filme başladık” dedi. Yapımcı Banu Zorlu ise Karahan ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Pelin Karahan, Banu Zorlu ve yönetmen Emre Kavuk, setin ilk günü habercilerin sorularını yanıtladı.