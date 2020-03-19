Pelin-Anıl Altan'ın ikizlerinden uzak kalan babaanne duygulandırdı: Ne zaman kavuşacağımız belli değil, beni unutmayın!

Koronavirüs salgını yüzünden evden dışarı çıkmayan, bu nedenle de torunlarını göremeyen babaanne Deniz Berna Altan, üzüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla dile getirdi. Deniz Berna Altan, ikizleri kucağına aldığı karenin altına şu notu düştü:

"Allah kimseyi sevdiklerinden ayrı bırakmasın. Daha o güzel gözlerinizi dünyaya açmadan evvel sizinle olmaya başladım. Annenizin karnında sizi öptüm kokladım. Bir senedir sizden ayrı olduğum sayılı günler dışında,o mis kokunuzla can buldum."

"Şimdi ise ne zaman kavuşacağımız bile belli değil. Size sevgimi anlatacak kelime yok. Cimciklerim, enerji toplarım, minik kuzu kulaklarım, can parelerim, pofuduk tavşanlarım beni unutmayın olur mu?"