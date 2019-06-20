Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler

Sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni toplayan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan çiftten Pelin Akil, anne olduktan sonra anneler ve anne adaylarına tavsiyelerde bulunuyor. Takipçileri ile sık sık iletişim kurmaya çalışan güzel oyuncu, yaşadığı bir olay hakkında isyanını hayranları ile paylaştı. Evine gelen kişiler hakkında konuşan Akil, şu ifadeleri kullandı:

"Evimize kadar gelip, kapımızı çalıp 'Evinizi ziyarete geldik, sizi görmeye geldik' diyen bazı kız arkadaşlar var. Yapmayın bunu. Burası bizim evimiz, özelimiz. Dışarıda zaten sizi gördüğümde seve seve öpüyorum, konuşuyorum, fotoğraf çektiriyorum. Aşağıda güvenlik de var ama nasıl yukarı çıkabildiniz bilmiyorum. Ama bu yaptığınız doğru değil."

(Sabah)