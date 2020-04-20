Pelin Akil'den duygusal mesaj: Alin ve Lina 1 yaşında!

İşte Pelin Akil'in o mesajı...

"İyi ki doğdunuz benim küçük mucizelerim. İyi ki... Ne güzel geldiniz bize. Biz de size iyi gelelim diye çabalıyoruz. Asla sizi boş bir defter olarak görüp doldurmaya çalışmıyoruz. "

"Bir tane daha kendimizden yapmaya çalışmıyoruz, kocaman sevgimizle sizi izliyoruz,her gün yeni şeyler keşfetmenizi hayranlıkla seyrediyoruz. Asıl biz çok şey öğreniyoruz. Sağlıklı ve neşeli olun. Allah’tan tüm duam bundan ibaret. Bir de bize de uzun sağlıklı bir ömür versin de sizin güzel anlarınıza şahitlik edelim."

"Gözümün gönlümün gördüğü en güzel varlıklarsınız. Masumiyetiniz,cennet kokunuz,gülümsemeniz,yaratıcılığınız,gücünüz her an gözlerimi dolduruyor,en güzeli de sizi beraber izlemek,birbirinizin elini hiç bırakmayın.

"Attığınız her adımda, aldığınız her kararda, anneniz olarak yanınızdayım, sizi çok ama çok seviyorum. Öyle kelimelerle sınırlandıracak kadar değil ama, öyle böyle değil.Çok. İyi ki doğdun kelebeğim Doğa Alin’im , iyi ki doğdun papatyam Duru Lina’m."