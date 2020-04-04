Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden ağlatan kutlama

Pelin-Anıl Altan çifti, salgından korunmak için evden dışarı çıkmayan, bu nedenle de torunlarını görmeye gidemeyen babaanne Deniz Berna Altan'ın yeni yaşını paylaştıkları fotoğrafla kutladı.

"Babaanneciğimiz sen buradaymışsın gibi doğum gününü kutladık bugün. Sen orada üflerken pastanı aynı pastadan biz burada üfledik. Lina tavşanın mutsuz görünse de, kafasına taktığımız şeyden pek memnun değildi yoksa onun dışında mutlu "

"Seni çok özledik bir de... 1 hafta arayla hep beraberdik şimdi aniden bıçak gibi kesilmek zorunda kaldı kavuşmamız. Olsun... Bu günler de geçecek hayırlısıyla.Sen sağlığına dikkat et,evden çıkma, seneye daha coşkulu,yan yana can cana kutlayacağız, inanıyorum. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Alin ve Lina seni kocaman öpüyor, tabi biz de..."

Deniz Altan o paylaşıma şu sözlerle yanıt verdi:

"03.04.2020 en özel doğum günü. Onlar kendi evlerinde Mine bizim evde organize olarak, aynı pastadan üfleyerek beni çok mutlu ettiler. Pırlanta gibi üç evladım var. Hamdolsun. Elbette bir sürü ayrı,uzakta aileler var. Ama benim ilk bu kadar ayrı kalışım. Mazur görün."

"Pelin sadece film,dizi ve sahnede rol yapar hem de alasını, ama bana karşı duygularında asla... Biz kocaman, birlik içinde bir aileyiz. Yani anneanne, babaanne ayrımı yok. Biz dönüşümlü destek olmaya gidiyoruz çocuklarımıza. Ben döndüm,dünürüm gitti. Virüs olayı çıktı.O iyi ki yanlarında,evlatlar,torunlar yalnız değil diye benim de içim huzurlu."

"Torunlar babaanneleri sevmez diyenler. Babaanneler önce gelinlerini kızları gibi sevmeyi bilsinler. Bak o torunlar nasıl sever sizi. Ve hayır hasta değilim. Ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Umarım herkes merakını gidermiştir. Herkesin gönlünde sevgi tohumları yeşersin..."