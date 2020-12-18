Payitaht Adülhamid 130. bölüm canlı izleme linki! Payitaht Adülhamid 131. bölüm fragman yayınlandı mı?

Payitaht Adülhamid 130. bölümü TRT 1'de bu akşam ekrana geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hakan Boyav gibi isimler yer alıyor. Mason Paşa'nın kim olduğuna dair deliller toplanmaya devam ediliyor. Saliha ve Naime cephesinde savaş sürerken Abdülhamid, Manyas'ı dikkatlice takip ediyor. Payitaht Adülhamid 131. bölüm fragman yayınlandı mı? Payitaht Adülhamid 130. bölümü...

PAYİTAHT ADÜLHAMİD 131. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Payitaht Adülhamid 131. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

PAYİTAHT ADÜLHAMİD 130. BÖLÜM ÖZETİ!

Sadrazam Paşa’nın Manyas’ı kaçırması ile ‘Mason Paşa kim?’ sorusu yeniden gündeme gelir. Abdülhamid, Manyas’ın derin planını dikkatle takip ederken, Mahmut Paşa ise konağında bir sürprizle karşılaşır. Karşısına çıkan zorluklara rağmen Eşref Aziz ise Karekin’in peşini bırakmaz.

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Saliha kendine sarayda yer bulmaya çalışırken, Naime de onu göndermenin yollarını arar.

Aliye bir taraftan Naime’ye dost görünürken bir taraftan da kuyusunu kazar. Saliha’nın verdiği davete gelen misafir herkesi şaşırtır.