Pascal Nouma'dan anlamlı paylaşım! 'Türk polisini seviyorum'

ABD’de bir polisin, siyahi George Floyd’un, dakikalarca boğazına dizini basıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olması sonrası Pascal Nouma’dan anlamlı bir paylaşım geldi.

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Nouma, sosyal medya hesabından Türk polisiyle çekildiği fotoğrafları paylaştı. Paylaşımın altına da “Türk polisini seviyorum. Benim polisim” mesajını yazarak Türk Polis Teşkilatı’na desteğini gösterdi. Eski futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İnternet kullanıcıları “Biz de seni seviyoruz”, “Dünyada Türk askeri, Türk polisi gibisi yoktur. Onlar için ne kadar şükretsek azdır” ve “Fransa’da doğdu Türk oğlu Türk oldu helal sana” yorumlarını yaptı.

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