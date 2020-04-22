Pars'ın mezarı taşınacak

BİLGEN BÜLBÜL



9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, sosyal medyada son ana kadar yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin odağı oldu. Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı’nın o kayıtları daha önce çektiğini söyledi. Akay, “Paylaşımlarının çoğu eskiydi. Oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars’ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı” dedi. Akay, ayrıca koronavirüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars’ın bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı’ndan taşınacağını söyledi.

Onur Akay, Ebru Şallı ile ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçen perşembe günü vefat eden minik Pars Tan, salgın nedeniyle Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.