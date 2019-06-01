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01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00

Parasını çalanlara 8 yıl hapis

Parasını çalanlara 8 yıl hapis

Canan Hoşgör’ün, arkadaşı ve sigortacısı Ayşe Ceylan’ın evindeyken çantasında bulunan 182 bin 76 dolarının kaybolmasına ilişkin süren davada, karar çıktı.

Mahkeme, ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan Ayşe Ceylan ve Ali Erdem’e 10 yıl, Barış Elma’ya da 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, polis tarafından ele geçirilen 44 bin doların, kararın kesinleşmesiyle birlikte Canan Hoşgör’e iadesine karar verdi. 

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