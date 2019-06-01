Parasını çalanlara 8 yıl hapis

Mahkeme, ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan Ayşe Ceylan ve Ali Erdem’e 10 yıl, Barış Elma’ya da 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, polis tarafından ele geçirilen 44 bin doların, kararın kesinleşmesiyle birlikte Canan Hoşgör’e iadesine karar verdi.