21 Kasım 2020 Cumartesi 09:30 | Son Güncelleme:
Pandeminin başında Bodrum'a giden Kıvanç Tatlıtuğ İstanul'a döndü
Koronavirüs salgını başladığından beri eşi Başak Dizer'le Bodrum'da olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'a döndü.
Elinde alışveriş çantasıyla Akmerkez’e doğru yürürken görüntülenen ünlü oyuncu, objektifleri fark edince AVM’ye girmekten vazgeçti.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Muhabirlerin “Behlül tarzınıza geri dönmüşsünüz, yeni bir proje mi var?” sorusu karşısında gülerek “Müsaadenizi istiyorum” diyen Tatlıtuğ, çevirdiği taksiye binerek uzaklaştı.