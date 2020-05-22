Özge Yağız'ın ayrılığı sonrası Yemin dizisinin üç seçeneği var!

Başrollerini Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin paylaştığı Yemin, iki sezondur reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümünde ayrı bir heyecanın yaşandığı, Reyhan ve Emir aşkının yaşandığı dizi 1 Mayıs Cuma günü sezon finali yaptı. Dizinin Reyhan'ı ise projeye veda etti.

YEMİN REYHAN ÖLECEK Mİ? ÖZGE YAĞIZ NEDEN AYRILDI?

Yemin dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Özge Yağız oldukça büyük bir fan kitlesine sahip. Yemin dizisinde oyunculuğunu da kanıtlayan güzel yıldız, haftalık yapımlarda boy göstermek için risk aldı. Meslektaşı Hazal Subaşı'nın izinden giden Özge Yağız'ı önümüzdeki sezon iddialı bir dizide izleyebiliriz.

REYHAN KARAKTERİNİN SEÇENEKLERİ

Özge Yağız'ın ayrılığı sonrası herkes Reyhan karakterinin akıbetini merak etmeye başladı. Ancak önümüzdeki sezon ekrana gelecek dizinin Reyhan karakteriyle ilgili 3 seçeneği var.

Reyhan karakterinin ölmesi üzerine diziye yeni bir karakterin girmesi şuan yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bu durumda yeni girecek karakterle Emir karakteri yeni bir aşka yelken açabilir veya bir ayrılık söz konusu gerçekleşip, Özge Yağız'a bir açık kapı bırakılabilir. Fakat bunların dışında Reyhan ölmez veya uzaklaşmazsa aynı karaktere başka bir oyuncu da hayat verebilir. Yeni sezon çekimleri yaklaştığında detaylar da ortaya çıkacak...