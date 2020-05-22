Özge Yağız'ın ayrılığı sonrası Yemin dizisinin üç seçeneği var!
Kanal 7 ekranlarında günlük olarak yayınlanan Yemin dizisi, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Başrolde oynayan ve Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız'ın ayrılığı ise kafalarda yeni sezon hakkında birçok soru işareti yarattı. İşte Yemin'in yeni sezonuyla ilgili detaylar...
Başrollerini Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin paylaştığı Yemin, iki sezondur reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümünde ayrı bir heyecanın yaşandığı, Reyhan ve Emir aşkının yaşandığı dizi 1 Mayıs Cuma günü sezon finali yaptı. Dizinin Reyhan'ı ise projeye veda etti.
YEMİN REYHAN ÖLECEK Mİ? ÖZGE YAĞIZ NEDEN AYRILDI?
Yemin dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Özge Yağız oldukça büyük bir fan kitlesine sahip. Yemin dizisinde oyunculuğunu da kanıtlayan güzel yıldız, haftalık yapımlarda boy göstermek için risk aldı. Meslektaşı Hazal Subaşı'nın izinden giden Özge Yağız'ı önümüzdeki sezon iddialı bir dizide izleyebiliriz.
REYHAN KARAKTERİNİN SEÇENEKLERİ
Özge Yağız'ın ayrılığı sonrası herkes Reyhan karakterinin akıbetini merak etmeye başladı. Ancak önümüzdeki sezon ekrana gelecek dizinin Reyhan karakteriyle ilgili 3 seçeneği var.
Reyhan karakterinin ölmesi üzerine diziye yeni bir karakterin girmesi şuan yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bu durumda yeni girecek karakterle Emir karakteri yeni bir aşka yelken açabilir veya bir ayrılık söz konusu gerçekleşip, Özge Yağız'a bir açık kapı bırakılabilir. Fakat bunların dışında Reyhan ölmez veya uzaklaşmazsa aynı karaktere başka bir oyuncu da hayat verebilir. Yeni sezon çekimleri yaklaştığında detaylar da ortaya çıkacak...