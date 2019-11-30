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  3. Özge Özpirinçci'yi gören şaştı kaldı! Bakın İstanbul sokaklarında nasıl gezdi...

Özge Özpirinçci'yi gören şaştı kaldı! Bakın İstanbul sokaklarında nasıl gezdi...

Özge Özpirinçci'yi gören şaştı kaldı! Bakın İstanbul sokaklarında nasıl gezdi...

Kadın dizisinde Bahar karakterine hayat veren oyuncu Özge Özpirinççi, önceki gün Arnavutköy'den Bebek'teki bir kuaföre, kiraladığı Scooter ile gitti.

Leopar desenli kabanı ve son dönemde popüler ulaşım aracı olan Scooter ile görüntülenen Özpirinçci, görenleri şaşırttı. Objektiflere yansıyınca aceleci bir tavırla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni filmi Biz Böyleyiz'den bahseden Özpirinçci, "Film şubatta vizyona girecek. Fragmanımız yayınlandı" dedi, sonra da hızla uzaklaştı.

 


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