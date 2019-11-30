Özge Özpirinçci'yi gören şaştı kaldı! Bakın İstanbul sokaklarında nasıl gezdi...

Leopar desenli kabanı ve son dönemde popüler ulaşım aracı olan Scooter ile görüntülenen Özpirinçci, görenleri şaşırttı. Objektiflere yansıyınca aceleci bir tavırla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni filmi Biz Böyleyiz'den bahseden Özpirinçci, "Film şubatta vizyona girecek. Fragmanımız yayınlandı" dedi, sonra da hızla uzaklaştı.